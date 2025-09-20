DOGAI Pris (DOGAI)
DOGAI (DOGAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGAI er $ 0.010174, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGAI endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -7.24% over 24 timer og -12.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på DOGAI er $ 591.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGAI er 999.77M, med en total tilgang på 999770443.8030193. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.29K.
I løpet av i dag er prisendringen på DOGAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DOGAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DOGAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DOGAI til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-7.24%
|30 dager
|$ 0
|-33.82%
|60 dager
|$ 0
|-31.19%
|90 dager
|$ 0
|--
DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.
