DOGAI (DOGAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.010174$ 0.010174 $ 0.010174 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) -7.24% Prisendring (7D) -12.86% Prisendring (7D) -12.86%

DOGAI (DOGAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGAI er $ 0.010174, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGAI endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -7.24% over 24 timer og -12.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGAI (DOGAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 591.29K$ 591.29K $ 591.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 591.29K$ 591.29K $ 591.29K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,770,443.8030193 999,770,443.8030193 999,770,443.8030193

Nåværende markedsverdi på DOGAI er $ 591.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGAI er 999.77M, med en total tilgang på 999770443.8030193. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.29K.