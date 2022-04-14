dog with egg on head (EGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dog with egg on head (EGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dog with egg on head (EGG) Informasjon A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog's fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1867210352938901839

dog with egg on head (EGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dog with egg on head (EGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.57K $ 12.57K $ 12.57K Total forsyning: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M Sirkulerende forsyning: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.57K $ 12.57K $ 12.57K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om dog with egg on head (EGG) pris

dog with egg on head (EGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dog with egg on head (EGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EGGs tokenomics, kan du utforske EGG tokenets livepris!

