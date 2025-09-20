dog with egg on head (EGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.42% Prisendring (7D) -2.42%

dog with egg on head (EGG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dog with egg on head (EGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K Opplagsforsyning 998.02M 998.02M 998.02M Total forsyning 998,018,679.049309 998,018,679.049309 998,018,679.049309

Nåværende markedsverdi på dog with egg on head er $ 12.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 998.02M, med en total tilgang på 998018679.049309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.57K.