dog with apple in mouth (APPLE) Informasjon The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog! Offisiell nettside: https://www.appledog.ai/ Kjøp APPLE nå!

dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dog with apple in mouth (APPLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 263.89K $ 263.89K $ 263.89K Total forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Sirkulerende forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 263.89K $ 263.89K $ 263.89K All-time high: $ 0.071752 $ 0.071752 $ 0.071752 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00026506 $ 0.00026506 $ 0.00026506 Lær mer om dog with apple in mouth (APPLE) pris

dog with apple in mouth (APPLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dog with apple in mouth (APPLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APPLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APPLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APPLEs tokenomics, kan du utforske APPLE tokenets livepris!

