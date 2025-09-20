Dog Wif Nunchucks (NINJA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00144962 $ 0.00144962 $ 0.00144962 24 timer lav $ 0.0016037 $ 0.0016037 $ 0.0016037 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00144962$ 0.00144962 $ 0.00144962 24 timer høy $ 0.0016037$ 0.0016037 $ 0.0016037 All Time High $ 0.04119071$ 0.04119071 $ 0.04119071 Laveste pris $ 0.00140544$ 0.00140544 $ 0.00140544 Prisendring (1H) -1.05% Prisendring (1D) -9.21% Prisendring (7D) -18.49% Prisendring (7D) -18.49%

Dog Wif Nunchucks (NINJA) sanntidsprisen er $0.0014551. I løpet av de siste 24 timene har NINJA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00144962 og et toppnivå på $ 0.0016037, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NINJA er $ 0.04119071, mens den rekordlave prisen er $ 0.00140544.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NINJA endret seg med -1.05% i løpet av den siste timen, -9.21% over 24 timer og -18.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dog Wif Nunchucks er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NINJA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.46M.