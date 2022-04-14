Dog Stolen From Tesla (LEMON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dog Stolen From Tesla (LEMON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Informasjon The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. Offisiell nettside: https://lemon-dog.vercel.app/

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dog Stolen From Tesla (LEMON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 157.25K Total forsyning: $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 157.25K All-time high: $ 0.00376636 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015726

Dog Stolen From Tesla (LEMON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dog Stolen From Tesla (LEMON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEMON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEMON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEMONs tokenomics, kan du utforske LEMON tokenets livepris!

