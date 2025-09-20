Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01437006$ 0.01437006 $ 0.01437006 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.16% Prisendring (7D) -3.19% Prisendring (7D) -3.19%

Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGSHIT2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGSHIT2 er $ 0.01437006, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGSHIT2 endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.16% over 24 timer og -3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 305.32K$ 305.32K $ 305.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 305.32K$ 305.32K $ 305.32K Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Total forsyning 999,679,867.071857 999,679,867.071857 999,679,867.071857

Nåværende markedsverdi på Dog shit going nowhere er $ 305.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGSHIT2 er 999.68M, med en total tilgang på 999679867.071857. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 305.32K.