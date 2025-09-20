Dog shit going nowhere Pris (DOGSHIT2)
Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOGSHIT2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGSHIT2 er $ 0.01437006, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGSHIT2 endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.16% over 24 timer og -3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Dog shit going nowhere er $ 305.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGSHIT2 er 999.68M, med en total tilgang på 999679867.071857. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 305.32K.
I løpet av i dag er prisendringen på Dog shit going nowhere til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dog shit going nowhere til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dog shit going nowhere til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dog shit going nowhere til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.16%
|30 dager
|$ 0
|+2.39%
|60 dager
|$ 0
|-40.87%
|90 dager
|$ 0
|--
Dog Shit Going Nowhere (DOGSHIT2) is more than just a provocative name; it's a symbol of rebellion against the established norms of the cryptocurrency world. This project was born from the desire to create a token that represents the unfiltered, sometimes absurd, reality of the crypto space – a space where groundbreaking innovation often coexists with fleeting trends and meme-driven narratives. DOGSHIT2 is a direct, honest reflection of the often turbulent and unpredictable nature of the markets, providing a platform for those who identify with the struggle, the underdog mentality, and the raw, unfiltered side of the digital asset revolution. We call it "the trenches vs. the suits." DOGSHIT2 is designed to resonate with those who feel left behind by the polished presentations and institutional hype. It's for the everyday crypto participant who has navigated the ups and downs, the pump and dumps, and the endless cycle of promises and disappointments. This token embraces the messy, authentic side of crypto, offering a shared space for those who aren't afraid to acknowledge the sometimes-chaotic nature of this world. Beyond its symbolic representation, DOGSHIT2 also aims to cultivate a strong, engaged community. By providing a transparent and relatable platform, we want to foster a space where individuals can connect and engage in a token that resonates with their own experiences. We believe in the power of shared narratives and intend to build a project where community participation is the driving force behind its evolution. DOGSHIT2 is designed to be a token for the people, by the people. This is a movement, not just a coin. Our intention is not to be another derivative project seeking to emulate the hype; rather, we want to provide a unique perspective and token, one that embodies the spirit of the true crypto believer. DOGSHIT2 is a call for authenticity in a world increasingly dominated by carefully crafted facades. We believe it's time to acknowledge the reality of the trenches and to build a token that acknowledges the struggle. The ticker symbol DOGSHIT2 represents the project's core ethos: it's bold, it's brash, and it doesn't apologize for being what it is. We are fully aware of the unconventional nature of the name, and it is entirely deliberate. We intend to use the moniker to showcase the project's uniqueness. DOGSHIT2 has a max supply and total supply of 1,000,000,000 tokens, aiming for a decentralized and inclusive token distribution. The contract address for DOGSHIT2 is BXebtR4k2WiaZ1HJmxcZkoCdxSBx1g1xnEpVra9Ppump. This contract is public and auditable for transparency.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.