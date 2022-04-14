Dog Picasso (MONKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dog Picasso (MONKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dog Picasso (MONKEY) Informasjon $MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation Offisiell nettside: https://monkey-coin.com/ Kjøp MONKEY nå!

Dog Picasso (MONKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dog Picasso (MONKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.88K $ 13.88K $ 13.88K Total forsyning: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M Sirkulerende forsyning: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.88K $ 13.88K $ 13.88K All-time high: $ 0.00181911 $ 0.00181911 $ 0.00181911 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dog Picasso (MONKEY) pris

Dog Picasso (MONKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dog Picasso (MONKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONKEYs tokenomics, kan du utforske MONKEY tokenets livepris!

