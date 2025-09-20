Dog Picasso (MONKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001591 $ 0.00001591 $ 0.00001591 24 timer lav $ 0.0000166 $ 0.0000166 $ 0.0000166 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001591$ 0.00001591 $ 0.00001591 24 timer høy $ 0.0000166$ 0.0000166 $ 0.0000166 All Time High $ 0.00181911$ 0.00181911 $ 0.00181911 Laveste pris $ 0.00000924$ 0.00000924 $ 0.00000924 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -2.90% Prisendring (7D) +7.27% Prisendring (7D) +7.27%

Dog Picasso (MONKEY) sanntidsprisen er $0.00001611. I løpet av de siste 24 timene har MONKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001591 og et toppnivå på $ 0.0000166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONKEY er $ 0.00181911, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000924.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONKEY endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og +7.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dog Picasso (MONKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Opplagsforsyning 991.98M 991.98M 991.98M Total forsyning 991,982,770.304447 991,982,770.304447 991,982,770.304447

Nåværende markedsverdi på Dog Picasso er $ 15.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONKEY er 991.98M, med en total tilgang på 991982770.304447. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.98K.