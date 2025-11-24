Dog In Vest pris i dag

Sanntids Dog In Vest (INVEST) pris i dag er $ 0.00002286, med en 0.43% endring de siste 24 timene. Nåværende INVEST til USD konverteringssats er $ 0.00002286 per INVEST.

Dog In Vest rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 22,853, med en sirkulerende forsyning på 999.79M INVEST. I løpet av de siste 24 timene INVEST har den blitt handlet mellom $ 0.0000226(laveste) og $ 0.0000233 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0053796, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002138.

Kortsiktig har INVEST beveget seg +1.14% i løpet av den siste timen og -10.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dog In Vest (INVEST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Opplagsforsyning 999.79M 999.79M 999.79M Total forsyning 999,786,625.475759 999,786,625.475759 999,786,625.475759

Nåværende markedsverdi på Dog In Vest er $ 22.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INVEST er 999.79M, med en total tilgang på 999786625.475759. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.85K.