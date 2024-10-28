Dog Emoji On Solana (🐕) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dog Emoji On Solana (🐕), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dog Emoji On Solana (🐕) Informasjon Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media. Offisiell nettside: https://dogemojicoin.com/ Kjøp 🐕 nå!

Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dog Emoji On Solana (🐕), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 193.85K $ 193.85K $ 193.85K Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 193.85K $ 193.85K $ 193.85K All-time high: $ 0.01392429 $ 0.01392429 $ 0.01392429 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019465 $ 0.00019465 $ 0.00019465 Lær mer om Dog Emoji On Solana (🐕) pris

Dog Emoji On Solana (🐕) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dog Emoji On Solana (🐕) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 🐕 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 🐕 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 🐕s tokenomics, kan du utforske 🐕 tokenets livepris!

🐕 prisforutsigelse Vil du vite hvor 🐕 kan være på vei? Vår 🐕 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 🐕 tokenets prisforutsigelse nå!

