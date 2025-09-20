Dog Emoji On Solana (🐕) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00020941 24 timer høy $ 0.00021841 All Time High $ 0.01392429 Laveste pris $ 0.00018971 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -4.14% Prisendring (7D) -5.65%

Dog Emoji On Solana (🐕) sanntidsprisen er $0.00020924. I løpet av de siste 24 timene har 🐕 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00020941 og et toppnivå på $ 0.00021841, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 🐕 er $ 0.01392429, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018971.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 🐕 endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -4.14% over 24 timer og -5.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dog Emoji On Solana (🐕) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 209.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 209.23K Opplagsforsyning 999.96M Total forsyning 999,964,351.103719

Nåværende markedsverdi på Dog Emoji On Solana er $ 209.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 🐕 er 999.96M, med en total tilgang på 999964351.103719. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 209.23K.