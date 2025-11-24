Doctor Mutant pris i dag

Sanntids Doctor Mutant (DRMUTANT) pris i dag er $ 0.00002689, med en 10.47% endring de siste 24 timene. Nåværende DRMUTANT til USD konverteringssats er $ 0.00002689 per DRMUTANT.

Doctor Mutant rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 26,887, med en sirkulerende forsyning på 1.00B DRMUTANT. I løpet av de siste 24 timene DRMUTANT har den blitt handlet mellom $ 0.00002423(laveste) og $ 0.00002756 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00232529, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002423.

Kortsiktig har DRMUTANT beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og -6.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.89K$ 26.89K $ 26.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.89K$ 26.89K $ 26.89K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Doctor Mutant er $ 26.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRMUTANT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.89K.