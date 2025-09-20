Dmarketplace ($DMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -10.75% Prisendring (7D) -10.75%

Dmarketplace ($DMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $DMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DMP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DMP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -10.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dmarketplace ($DMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.31K$ 103.31K $ 103.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.29K$ 112.29K $ 112.29K Opplagsforsyning 92.00B 92.00B 92.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dmarketplace er $ 103.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DMP er 92.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.29K.