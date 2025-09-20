Divinely Protected (DP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007728 $ 0.00007728 $ 0.00007728 24 timer lav $ 0.00010187 $ 0.00010187 $ 0.00010187 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007728$ 0.00007728 $ 0.00007728 24 timer høy $ 0.00010187$ 0.00010187 $ 0.00010187 All Time High $ 0.00497012$ 0.00497012 $ 0.00497012 Laveste pris $ 0.0000109$ 0.0000109 $ 0.0000109 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -23.80% Prisendring (7D) -50.62% Prisendring (7D) -50.62%

Divinely Protected (DP) sanntidsprisen er $0.00007729. I løpet av de siste 24 timene har DP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007728 og et toppnivå på $ 0.00010187, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DP er $ 0.00497012, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000109.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DP endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -23.80% over 24 timer og -50.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Divinely Protected (DP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.83K$ 76.83K $ 76.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.83K$ 76.83K $ 76.83K Opplagsforsyning 994.08M 994.08M 994.08M Total forsyning 994,083,625.113725 994,083,625.113725 994,083,625.113725

Nåværende markedsverdi på Divinely Protected er $ 76.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DP er 994.08M, med en total tilgang på 994083625.113725. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.83K.