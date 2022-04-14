Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ditto Staked Aptos (STAPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ditto Staked Aptos (STAPT) Informasjon Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Offisiell nettside: https://www.dittofinance.io/ Kjøp STAPT nå!

Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ditto Staked Aptos (STAPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 233.15K $ 233.15K $ 233.15K Total forsyning: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K Sirkulerende forsyning: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 233.15K $ 233.15K $ 233.15K All-time high: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 All-Time Low: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 Nåværende pris: $ 4.73 $ 4.73 $ 4.73 Lær mer om Ditto Staked Aptos (STAPT) pris

Ditto Staked Aptos (STAPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ditto Staked Aptos (STAPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STAPTs tokenomics, kan du utforske STAPT tokenets livepris!

