Ditto Staked Aptos (STAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5.01 $ 5.01 $ 5.01 24 timer lav $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 24 timer høy 24 timer lav $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 24 timer høy $ 5.18$ 5.18 $ 5.18 All Time High $ 18.76$ 18.76 $ 18.76 Laveste pris $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -0.03% Prisendring (7D) +0.08% Prisendring (7D) +0.08%

Ditto Staked Aptos (STAPT) sanntidsprisen er $5.12. I løpet av de siste 24 timene har STAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.01 og et toppnivå på $ 5.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAPT er $ 18.76, mens den rekordlave prisen er $ 2.79.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAPT endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ditto Staked Aptos (STAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 252.24K$ 252.24K $ 252.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 252.24K$ 252.24K $ 252.24K Opplagsforsyning 49.29K 49.29K 49.29K Total forsyning 49,285.0 49,285.0 49,285.0

Nåværende markedsverdi på Ditto Staked Aptos er $ 252.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAPT er 49.29K, med en total tilgang på 49285.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 252.24K.