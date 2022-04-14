DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Informasjon DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Offisiell nettside: https://distributesol.io Kjøp DISTRIBUTE nå!

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.73K $ 42.73K $ 42.73K Total forsyning: $ 948.53M $ 948.53M $ 948.53M Sirkulerende forsyning: $ 948.53M $ 948.53M $ 948.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.73K $ 42.73K $ 42.73K All-time high: $ 0.00707312 $ 0.00707312 $ 0.00707312 All-Time Low: $ 0.00004011 $ 0.00004011 $ 0.00004011 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) pris

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DISTRIBUTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DISTRIBUTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DISTRIBUTEs tokenomics, kan du utforske DISTRIBUTE tokenets livepris!

