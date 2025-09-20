DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Prisinformasjon (USD)

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DISTRIBUTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DISTRIBUTE er $ 0.00707312, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DISTRIBUTE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -15.29% over 24 timer og -20.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på DISTRIBUTE er $ 43.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DISTRIBUTE er 948.53M, med en total tilgang på 948528502.140694. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.02K.