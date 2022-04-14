DISCO Chicken (DISCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DISCO Chicken (DISCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DISCO Chicken (DISCO) Informasjon Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY. Offisiell nettside: https://www.discochicken.co Kjøp DISCO nå!

DISCO Chicken (DISCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DISCO Chicken (DISCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.91K $ 18.91K $ 18.91K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.91K $ 18.91K $ 18.91K All-time high: $ 0.00211762 $ 0.00211762 $ 0.00211762 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DISCO Chicken (DISCO) pris

DISCO Chicken (DISCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DISCO Chicken (DISCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DISCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DISCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DISCOs tokenomics, kan du utforske DISCO tokenets livepris!

DISCO prisforutsigelse Vil du vite hvor DISCO kan være på vei? Vår DISCO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

