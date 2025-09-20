DISCO Chicken (DISCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00211762$ 0.00211762 $ 0.00211762 Laveste pris $ 0.00001201$ 0.00001201 $ 0.00001201 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +19.98% Prisendring (7D) +19.98%

DISCO Chicken (DISCO) sanntidsprisen er $0.00001891. I løpet av de siste 24 timene har DISCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DISCO er $ 0.00211762, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001201.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DISCO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +19.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DISCO Chicken (DISCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,973,062.571351 999,973,062.571351 999,973,062.571351

Nåværende markedsverdi på DISCO Chicken er $ 18.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DISCO er 999.97M, med en total tilgang på 999973062.571351. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.91K.