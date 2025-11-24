Disco By Matt Furie pris i dag

Sanntids Disco By Matt Furie (DISCO) pris i dag er $ 0.00011145, med en 10.10% endring de siste 24 timene. Nåværende DISCO til USD konverteringssats er $ 0.00011145 per DISCO.

Disco By Matt Furie rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 112,137, med en sirkulerende forsyning på 1.00B DISCO. I løpet av de siste 24 timene DISCO har den blitt handlet mellom $ 0.00009677(laveste) og $ 0.00012109 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00306541, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005465.

Kortsiktig har DISCO beveget seg -6.99% i løpet av den siste timen og -77.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Disco By Matt Furie (DISCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.14K$ 112.14K $ 112.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.14K$ 112.14K $ 112.14K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Disco By Matt Furie er $ 112.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DISCO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.14K.