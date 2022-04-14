DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DISCIPLINE (DISCIPLINE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Informasjon Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Offisiell nettside: https://www.discipline.gg Kjøp DISCIPLINE nå!

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DISCIPLINE (DISCIPLINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.66K $ 18.66K $ 18.66K Total forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Sirkulerende forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.66K $ 18.66K $ 18.66K All-time high: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DISCIPLINE (DISCIPLINE) pris

DISCIPLINE (DISCIPLINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DISCIPLINE (DISCIPLINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DISCIPLINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DISCIPLINE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DISCIPLINEs tokenomics, kan du utforske DISCIPLINE tokenets livepris!

