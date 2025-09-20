Dippy Speech (SN58) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.766054 $ 0.766054 $ 0.766054 24 timer lav $ 0.799355 $ 0.799355 $ 0.799355 24 timer høy 24 timer lav $ 0.766054$ 0.766054 $ 0.766054 24 timer høy $ 0.799355$ 0.799355 $ 0.799355 All Time High $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Laveste pris $ 0.703119$ 0.703119 $ 0.703119 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -3.07% Prisendring (7D) -20.00% Prisendring (7D) -20.00%

Dippy Speech (SN58) sanntidsprisen er $0.769188. I løpet av de siste 24 timene har SN58 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.766054 og et toppnivå på $ 0.799355, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN58 er $ 1.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.703119.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN58 endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -3.07% over 24 timer og -20.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dippy Speech (SN58) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Opplagsforsyning 2.27M 2.27M 2.27M Total forsyning 2,270,530.563149634 2,270,530.563149634 2,270,530.563149634

Nåværende markedsverdi på Dippy Speech er $ 1.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN58 er 2.27M, med en total tilgang på 2270530.563149634. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.74M.