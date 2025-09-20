DinoX (DNXC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003001 $ 0.00003001 $ 0.00003001 24 timer lav $ 0.00003001 $ 0.00003001 $ 0.00003001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003001$ 0.00003001 $ 0.00003001 24 timer høy $ 0.00003001$ 0.00003001 $ 0.00003001 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -49.15% Prisendring (7D) -49.15%

DinoX (DNXC) sanntidsprisen er $0.00003001. I løpet av de siste 24 timene har DNXC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003001 og et toppnivå på $ 0.00003001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNXC er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.000010.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNXC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -49.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DinoX (DNXC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Opplagsforsyning 160.00M 160.00M 160.00M Total forsyning 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DinoX er $ 4.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DNXC er 160.00M, med en total tilgang på 160000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.80K.