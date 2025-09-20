Dagens DinoX livepris er 0.00003001 USD. Spor prisoppdateringer for DNXC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DNXC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DinoX livepris er 0.00003001 USD. Spor prisoppdateringer for DNXC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DNXC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DNXC

DNXC Prisinformasjon

DNXC Offisiell nettside

DNXC tokenomics

DNXC Prisprognose

DinoX Pris (DNXC)

1 DNXC til USD livepris:

--
----
0.00%1D
USD
DinoX (DNXC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:51:58 (UTC+8)

DinoX (DNXC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003001
$ 0.00003001$ 0.00003001
24 timer lav
$ 0.00003001
$ 0.00003001$ 0.00003001
24 timer høy

$ 0.00003001
$ 0.00003001$ 0.00003001

$ 0.00003001
$ 0.00003001$ 0.00003001

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.000010
$ 0.000010$ 0.000010

--

+0.01%

-49.15%

-49.15%

DinoX (DNXC) sanntidsprisen er $0.00003001. I løpet av de siste 24 timene har DNXC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003001 og et toppnivå på $ 0.00003001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNXC er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.000010.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNXC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -49.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DinoX (DNXC) Markedsinformasjon

$ 4.80K
$ 4.80K$ 4.80K

--
----

$ 4.80K
$ 4.80K$ 4.80K

160.00M
160.00M 160.00M

160,000,000.0
160,000,000.0 160,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DinoX er $ 4.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DNXC er 160.00M, med en total tilgang på 160000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.80K.

DinoX (DNXC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DinoX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DinoX til USD ble $ -0.0000166899.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DinoX til USD ble $ -0.0000277484.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DinoX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dager$ -0.0000166899-55.61%
60 dager$ -0.0000277484-92.46%
90 dager$ 0--

Hva er DinoX (DNXC)

DinoX is a combat and strategy game in a sandbox environment. A beloved gameplay genre blended with a fan-favorite theme of dinosaurs. Players build dino kingdoms, rally resources to expand, build combative skills to occupy others, and due to the benefits of the metaverse, retain true ownership of the game.

DinoX (DNXC) Ressurs

Offisiell nettside

DinoX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DinoX (DNXC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DinoX (DNXC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DinoX.

Sjekk DinoXprisprognosen nå!

DNXC til lokale valutaer

DinoX (DNXC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DinoX (DNXC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DNXC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DinoX (DNXC)

Hvor mye er DinoX (DNXC) verdt i dag?
Live DNXC prisen i USD er 0.00003001 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DNXC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DNXC til USD er $ 0.00003001. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DinoX?
Markedsverdien for DNXC er $ 4.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DNXC?
Den sirkulerende forsyningen av DNXC er 160.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDNXC ?
DNXC oppnådde en ATH-pris på 1.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DNXC?
DNXC så en ATL-pris på 0.000010 USD.
Hva er handelsvolumet til DNXC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DNXC er -- USD.
Vil DNXC gå høyere i år?
DNXC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DNXC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:51:58 (UTC+8)

