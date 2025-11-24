DinoSwap pris i dag

Sanntids DinoSwap (DINO) pris i dag er --, med en 0.88% endring de siste 24 timene. Nåværende DINO til USD konverteringssats er -- per DINO.

DinoSwap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 78,382, med en sirkulerende forsyning på 155.47M DINO. I løpet av de siste 24 timene DINO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.39, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DINO beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -5.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DinoSwap (DINO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 78.38K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.06K Opplagsforsyning 155.47M Total forsyning 174,662,682.0085595

