DINO pris i dag

Sanntids DINO (DINO) pris i dag er $ 0.00017017, med en 11.61% endring de siste 24 timene. Nåværende DINO til USD konverteringssats er $ 0.00017017 per DINO.

DINO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 167,352, med en sirkulerende forsyning på 980.00M DINO. I løpet av de siste 24 timene DINO har den blitt handlet mellom $ 0.00015141(laveste) og $ 0.00017254 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00597972, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014714.

Kortsiktig har DINO beveget seg -0.80% i løpet av den siste timen og -5.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DINO (DINO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.35K$ 167.35K $ 167.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 167.35K$ 167.35K $ 167.35K Opplagsforsyning 980.00M 980.00M 980.00M Total forsyning 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

