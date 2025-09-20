Dinero (DINERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00830682 24 timer lav $ 0.0090309 24 timer høy All Time High $ 0.194588 Laveste pris $ 0.00178275 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -6.27% Prisendring (7D) -6.26%

Dinero (DINERO) sanntidsprisen er $0.00844991. I løpet av de siste 24 timene har DINERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00830682 og et toppnivå på $ 0.0090309, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DINERO er $ 0.194588, mens den rekordlave prisen er $ 0.00178275.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DINERO endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -6.27% over 24 timer og -6.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dinero (DINERO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.81M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.52M Opplagsforsyning 806.37M Total forsyning 1,245,976,897.250132

Nåværende markedsverdi på Dinero er $ 6.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DINERO er 806.37M, med en total tilgang på 1245976897.250132. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.52M.