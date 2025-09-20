Dimecoin (DIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.22% Prisendring (7D) -1.39% Prisendring (7D) -1.39%

Dimecoin (DIME) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIME er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -1.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dimecoin (DIME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 369.82K$ 369.82K $ 369.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 369.83K$ 369.83K $ 369.83K Opplagsforsyning 586.34B 586.34B 586.34B Total forsyning 586,345,137,255.9922 586,345,137,255.9922 586,345,137,255.9922

Nåværende markedsverdi på Dimecoin er $ 369.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIME er 586.34B, med en total tilgang på 586345137255.9922. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 369.83K.