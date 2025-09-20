Digital TreaZure (Z) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00126611 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +21.40%

Digital TreaZure (Z) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har Z blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Z er $ 0.00126611, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Z endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +21.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Digital TreaZure (Z) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.38K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.38K Opplagsforsyning 749.97M Total forsyning 749,967,055.7618786

Nåværende markedsverdi på Digital TreaZure er $ 18.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Z er 749.97M, med en total tilgang på 749967055.7618786. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.38K.