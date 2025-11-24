Hva er SLOP

Digital Slop (SLOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Digital Slop (SLOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.21K Total forsyning: $ 999.42M Sirkulerende forsyning: $ 999.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.21K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Digital Slop (SLOP) pris

Digital Slop (SLOP) Informasjon Offisiell nettside: https://www.digitalslop.xyz/

Digital Slop (SLOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Digital Slop (SLOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLOPs tokenomics, kan du utforske SLOP tokenets livepris!

SLOP prisforutsigelse Vil du vite hvor SLOP kan være på vei? Vår SLOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

