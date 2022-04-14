Digital Reserve Currency (DRC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Digital Reserve Currency (DRC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Digital Reserve Currency (DRC) Informasjon Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks. Offisiell nettside: https://drcglobal.org/ Kjøp DRC nå!

Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Digital Reserve Currency (DRC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 199.47K $ 199.47K $ 199.47K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 199.47K $ 199.47K $ 199.47K All-time high: $ 0.03003438 $ 0.03003438 $ 0.03003438 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019889 $ 0.00019889 $ 0.00019889 Lær mer om Digital Reserve Currency (DRC) pris

Digital Reserve Currency (DRC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Digital Reserve Currency (DRC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRCs tokenomics, kan du utforske DRC tokenets livepris!

DRC prisforutsigelse Vil du vite hvor DRC kan være på vei? Vår DRC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRC tokenets prisforutsigelse nå!

