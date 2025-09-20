Digital Reserve Currency (DRC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03003438$ 0.03003438 $ 0.03003438 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -5.12% Prisendring (7D) -5.12%

Digital Reserve Currency (DRC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DRC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRC er $ 0.03003438, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRC endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Digital Reserve Currency (DRC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 215.17K$ 215.17K $ 215.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 215.17K$ 215.17K $ 215.17K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Digital Reserve Currency er $ 215.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRC er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 215.17K.