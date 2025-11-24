Digital Oil Memecoin pris i dag

Sanntids Digital Oil Memecoin (OIL) pris i dag er $ 0.00008262, med en 2.99% endring de siste 24 timene. Nåværende OIL til USD konverteringssats er $ 0.00008262 per OIL.

Digital Oil Memecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 82,473, med en sirkulerende forsyning på 998.28M OIL. I løpet av de siste 24 timene OIL har den blitt handlet mellom $ 0.00007905(laveste) og $ 0.00008374 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00353663, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007628.

Kortsiktig har OIL beveget seg +0.29% i løpet av den siste timen og -14.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Digital Oil Memecoin (OIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.47K$ 82.47K $ 82.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.47K$ 82.47K $ 82.47K Opplagsforsyning 998.28M 998.28M 998.28M Total forsyning 998,279,587.021946 998,279,587.021946 998,279,587.021946

Nåværende markedsverdi på Digital Oil Memecoin er $ 82.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OIL er 998.28M, med en total tilgang på 998279587.021946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.47K.