Digital Fitness (DEFIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Digital Fitness (DEFIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Digital Fitness (DEFIT) Informasjon Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Offisiell nettside: https://defit.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.defit.io/ Kjøp DEFIT nå!

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Digital Fitness (DEFIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M All-time high: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 All-Time Low: $ 0.0138919 $ 0.0138919 $ 0.0138919 Nåværende pris: $ 0.071241 $ 0.071241 $ 0.071241 Lær mer om Digital Fitness (DEFIT) pris

Digital Fitness (DEFIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Digital Fitness (DEFIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEFIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEFIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEFITs tokenomics, kan du utforske DEFIT tokenets livepris!

DEFIT prisforutsigelse Vil du vite hvor DEFIT kan være på vei? Vår DEFIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEFIT tokenets prisforutsigelse nå!

