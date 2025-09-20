Dagens Digital Fitness livepris er 0.075447 USD. Spor prisoppdateringer for DEFIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEFIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Digital Fitness livepris er 0.075447 USD. Spor prisoppdateringer for DEFIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEFIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.075447
$0.075447
0.00%1D
Digital Fitness (DEFIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:09:09 (UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.074014
$ 0.074014
24 timer lav
$ 0.076203
$ 0.076203
24 timer høy

$ 0.074014
$ 0.074014

$ 0.076203
$ 0.076203

$ 1.28
$ 1.28

$ 0.0138919
$ 0.0138919

-0.41%

+0.04%

+5.37%

+5.37%

Digital Fitness (DEFIT) sanntidsprisen er $0.075447. I løpet av de siste 24 timene har DEFIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.074014 og et toppnivå på $ 0.076203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEFIT er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.0138919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEFIT endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og +5.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Digital Fitness (DEFIT) Markedsinformasjon

$ 2.37M
$ 2.37M

--
--

$ 3.77M
$ 3.77M

31.37M
31.37M

50,000,000.0
50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Digital Fitness er $ 2.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEFIT er 31.37M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.77M.

Digital Fitness (DEFIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Digital Fitness til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Digital Fitness til USD ble $ +0.0007647836.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Digital Fitness til USD ble $ +0.0008383444.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Digital Fitness til USD ble $ +0.01714728777077236.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.04%
30 dager$ +0.0007647836+1.01%
60 dager$ +0.0008383444+1.11%
90 dager$ +0.01714728777077236+29.41%

Hva er Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Digital Fitness (DEFIT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Digital Fitness Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Digital Fitness (DEFIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Digital Fitness (DEFIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Digital Fitness.

Sjekk Digital Fitnessprisprognosen nå!

DEFIT til lokale valutaer

Digital Fitness (DEFIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Digital Fitness (DEFIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEFIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Digital Fitness (DEFIT)

Hvor mye er Digital Fitness (DEFIT) verdt i dag?
Live DEFIT prisen i USD er 0.075447 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEFIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEFIT til USD er $ 0.075447. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Digital Fitness?
Markedsverdien for DEFIT er $ 2.37M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEFIT?
Den sirkulerende forsyningen av DEFIT er 31.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEFIT ?
DEFIT oppnådde en ATH-pris på 1.28 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEFIT?
DEFIT så en ATL-pris på 0.0138919 USD.
Hva er handelsvolumet til DEFIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEFIT er -- USD.
Vil DEFIT gå høyere i år?
DEFIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEFIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:09:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

