Digital Fitness (DEFIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.074014 $ 0.074014 $ 0.074014 24 timer lav $ 0.076203 $ 0.076203 $ 0.076203 24 timer høy 24 timer lav $ 0.074014$ 0.074014 $ 0.074014 24 timer høy $ 0.076203$ 0.076203 $ 0.076203 All Time High $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Laveste pris $ 0.0138919$ 0.0138919 $ 0.0138919 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) +5.37% Prisendring (7D) +5.37%

Digital Fitness (DEFIT) sanntidsprisen er $0.075447. I løpet av de siste 24 timene har DEFIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.074014 og et toppnivå på $ 0.076203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEFIT er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.0138919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEFIT endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og +5.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Digital Fitness (DEFIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Opplagsforsyning 31.37M 31.37M 31.37M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Digital Fitness er $ 2.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEFIT er 31.37M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.77M.