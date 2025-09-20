DigiHealth (DGH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0033402$ 0.0033402 $ 0.0033402 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) -12.37% Prisendring (7D) -12.37%

DigiHealth (DGH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DGH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DGH er $ 0.0033402, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DGH endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og -12.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DigiHealth (DGH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 974.50K$ 974.50K $ 974.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 974.50K$ 974.50K $ 974.50K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DigiHealth er $ 974.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DGH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 974.50K.