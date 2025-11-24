Diem pris i dag

Sanntids Diem (DIEM) pris i dag er $ 94.69, med en 6.17% endring de siste 24 timene. Nåværende DIEM til USD konverteringssats er $ 94.69 per DIEM.

Diem rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,067,072, med en sirkulerende forsyning på 32.44K DIEM. I løpet av de siste 24 timene DIEM har den blitt handlet mellom $ 88.02(laveste) og $ 96.82 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 347.15, mens tidenes laveste notering var $ 80.54.

Kortsiktig har DIEM beveget seg -0.39% i løpet av den siste timen og -5.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Diem (DIEM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Opplagsforsyning 32.44K 32.44K 32.44K Total forsyning 32,418.01501035916 32,418.01501035916 32,418.01501035916

Nåværende markedsverdi på Diem er $ 3.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIEM er 32.44K, med en total tilgang på 32418.01501035916. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.07M.