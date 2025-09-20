Didi Duck (DIDID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00133306$ 0.00133306 $ 0.00133306 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -1.13% Prisendring (7D) -3.07% Prisendring (7D) -3.07%

Didi Duck (DIDID) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DIDID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIDID er $ 0.00133306, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIDID endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -3.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Didi Duck (DIDID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 247.35K$ 247.35K $ 247.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 247.35K$ 247.35K $ 247.35K Opplagsforsyning 998.36M 998.36M 998.36M Total forsyning 998,361,483.13 998,361,483.13 998,361,483.13

Nåværende markedsverdi på Didi Duck er $ 247.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIDID er 998.36M, med en total tilgang på 998361483.13. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 247.35K.