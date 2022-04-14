Didi Bam Bam (DDBAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Didi Bam Bam (DDBAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Didi Bam Bam (DDBAM) Informasjon Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space. Offisiell nettside: https://didibambam.me Teknisk dokument: https://www.didibambam.me/_files/ugd/ee68b8_95c4f5b736744a0e8b11658d68ce398e.pdf Kjøp DDBAM nå!

Didi Bam Bam (DDBAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Didi Bam Bam (DDBAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M All-time high: $ 0.596253 $ 0.596253 $ 0.596253 All-Time Low: $ 0.062681 $ 0.062681 $ 0.062681 Nåværende pris: $ 0.123575 $ 0.123575 $ 0.123575 Lær mer om Didi Bam Bam (DDBAM) pris

Didi Bam Bam (DDBAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Didi Bam Bam (DDBAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DDBAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DDBAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DDBAMs tokenomics, kan du utforske DDBAM tokenets livepris!

