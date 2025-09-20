Dagens Didi Bam Bam livepris er 0.12922 USD. Spor prisoppdateringer for DDBAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DDBAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Didi Bam Bam livepris er 0.12922 USD. Spor prisoppdateringer for DDBAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DDBAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Didi Bam Bam Logo

Didi Bam Bam Pris (DDBAM)

Ikke oppført

1 DDBAM til USD livepris:

$0.12922
+0.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Didi Bam Bam (DDBAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:29:02 (UTC+8)

Didi Bam Bam (DDBAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.126432
24 timer lav
$ 0.1301
24 timer høy

$ 0.126432
$ 0.1301
$ 0.596253
$ 0.062681
-0.60%

+0.81%

+56.58%

+56.58%

Didi Bam Bam (DDBAM) sanntidsprisen er $0.12922. I løpet av de siste 24 timene har DDBAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.126432 og et toppnivå på $ 0.1301, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DDBAM er $ 0.596253, mens den rekordlave prisen er $ 0.062681.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DDBAM endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, +0.81% over 24 timer og +56.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Didi Bam Bam (DDBAM) Markedsinformasjon

$ 2.73M
--
$ 2.73M
21.00M
21,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Didi Bam Bam er $ 2.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DDBAM er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.73M.

Didi Bam Bam (DDBAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Didi Bam Bam til USD ble $ +0.00104328.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Didi Bam Bam til USD ble $ +0.0672007963.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Didi Bam Bam til USD ble $ +0.0416759181.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Didi Bam Bam til USD ble $ +0.06216057105589596.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00104328+0.81%
30 dager$ +0.0672007963+52.00%
60 dager$ +0.0416759181+32.25%
90 dager$ +0.06216057105589596+92.69%

Hva er Didi Bam Bam (DDBAM)

Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.

Didi Bam Bam (DDBAM) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Didi Bam Bam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Didi Bam Bam (DDBAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Didi Bam Bam (DDBAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Didi Bam Bam.

Sjekk Didi Bam Bamprisprognosen nå!

DDBAM til lokale valutaer

Didi Bam Bam (DDBAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Didi Bam Bam (DDBAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DDBAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Didi Bam Bam (DDBAM)

Hvor mye er Didi Bam Bam (DDBAM) verdt i dag?
Live DDBAM prisen i USD er 0.12922 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DDBAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DDBAM til USD er $ 0.12922. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Didi Bam Bam?
Markedsverdien for DDBAM er $ 2.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DDBAM?
Den sirkulerende forsyningen av DDBAM er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDDBAM ?
DDBAM oppnådde en ATH-pris på 0.596253 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DDBAM?
DDBAM så en ATL-pris på 0.062681 USD.
Hva er handelsvolumet til DDBAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DDBAM er -- USD.
Vil DDBAM gå høyere i år?
DDBAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DDBAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
