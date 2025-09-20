Didi Bam Bam (DDBAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.126432 $ 0.126432 $ 0.126432 24 timer lav $ 0.1301 $ 0.1301 $ 0.1301 24 timer høy 24 timer lav $ 0.126432$ 0.126432 $ 0.126432 24 timer høy $ 0.1301$ 0.1301 $ 0.1301 All Time High $ 0.596253$ 0.596253 $ 0.596253 Laveste pris $ 0.062681$ 0.062681 $ 0.062681 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) +0.81% Prisendring (7D) +56.58% Prisendring (7D) +56.58%

Didi Bam Bam (DDBAM) sanntidsprisen er $0.12922. I løpet av de siste 24 timene har DDBAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.126432 og et toppnivå på $ 0.1301, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DDBAM er $ 0.596253, mens den rekordlave prisen er $ 0.062681.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DDBAM endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, +0.81% over 24 timer og +56.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Didi Bam Bam (DDBAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Didi Bam Bam er $ 2.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DDBAM er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.73M.