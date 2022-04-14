DiamondShell (DSHELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DiamondShell (DSHELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DiamondShell (DSHELL) Informasjon DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Offisiell nettside: https://diamondshell.finance/ Teknisk dokument: https://docs.diamondshell.finance Kjøp DSHELL nå!

DiamondShell (DSHELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DiamondShell (DSHELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K All-time high: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 All-Time Low: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Nåværende pris: $ 0.01838851 $ 0.01838851 $ 0.01838851 Lær mer om DiamondShell (DSHELL) pris

DiamondShell (DSHELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DiamondShell (DSHELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DSHELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DSHELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DSHELLs tokenomics, kan du utforske DSHELL tokenets livepris!

