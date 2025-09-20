DiamondShell (DSHELL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.1 Laveste pris $ 0.01350254 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

DiamondShell (DSHELL) sanntidsprisen er $0.01838851. I løpet av de siste 24 timene har DSHELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DSHELL er $ 1.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.01350254.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DSHELL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DiamondShell (DSHELL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.39K Opplagsforsyning 550.00K Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DiamondShell er $ 10.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DSHELL er 550.00K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.39K.