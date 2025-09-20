DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000935 $ 0.00000935 $ 0.00000935 24 timer lav $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000935$ 0.00000935 $ 0.00000935 24 timer høy $ 0.00000998$ 0.00000998 $ 0.00000998 All Time High $ 0.01973356$ 0.01973356 $ 0.01973356 Laveste pris $ 0.00000436$ 0.00000436 $ 0.00000436 Prisendring (1H) +0.41% Prisendring (1D) -5.34% Prisendring (7D) +35.12% Prisendring (7D) +35.12%

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) sanntidsprisen er $0.00000941. I løpet av de siste 24 timene har DMTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000935 og et toppnivå på $ 0.00000998, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMTC er $ 0.01973356, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000436.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMTC endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, -5.34% over 24 timer og +35.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,881,182.2436262 999,881,182.2436262 999,881,182.2436262

Nåværende markedsverdi på DIAMOND The Cat Coin er $ 9.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DMTC er 999.88M, med en total tilgang på 999881182.2436262. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.41K.