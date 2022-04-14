Diamond Hands (DHANDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Diamond Hands (DHANDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Diamond Hands (DHANDS) Informasjon The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling. Offisiell nettside: https://Diamondhands.work Kjøp DHANDS nå!

Diamond Hands (DHANDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Diamond Hands (DHANDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.34K $ 25.34K $ 25.34K Total forsyning: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Sirkulerende forsyning: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.34K $ 25.34K $ 25.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Diamond Hands (DHANDS) pris

Diamond Hands (DHANDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Diamond Hands (DHANDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DHANDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DHANDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DHANDSs tokenomics, kan du utforske DHANDS tokenets livepris!

DHANDS prisforutsigelse Vil du vite hvor DHANDS kan være på vei? Vår DHANDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DHANDS tokenets prisforutsigelse nå!

