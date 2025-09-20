Dagens dHEDGE DAO livepris er 0.18116 USD. Spor prisoppdateringer for DHT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DHT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens dHEDGE DAO livepris er 0.18116 USD. Spor prisoppdateringer for DHT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DHT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DHT

DHT Prisinformasjon

DHT Offisiell nettside

DHT tokenomics

DHT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

dHEDGE DAO Logo

dHEDGE DAO Pris (DHT)

Ikke oppført

1 DHT til USD livepris:

$0.18116
$0.18116$0.18116
-3.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
dHEDGE DAO (DHT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:08:55 (UTC+8)

dHEDGE DAO (DHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.180803
$ 0.180803$ 0.180803
24 timer lav
$ 0.187405
$ 0.187405$ 0.187405
24 timer høy

$ 0.180803
$ 0.180803$ 0.180803

$ 0.187405
$ 0.187405$ 0.187405

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

$ 0.056091
$ 0.056091$ 0.056091

+0.02%

-3.15%

-0.71%

-0.71%

dHEDGE DAO (DHT) sanntidsprisen er $0.18116. I løpet av de siste 24 timene har DHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.180803 og et toppnivå på $ 0.187405, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DHT er $ 5.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.056091.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DHT endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.15% over 24 timer og -0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dHEDGE DAO (DHT) Markedsinformasjon

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

--
----

$ 18.11M
$ 18.11M$ 18.11M

54.37M
54.37M 54.37M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på dHEDGE DAO er $ 9.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DHT er 54.37M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.11M.

dHEDGE DAO (DHT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på dHEDGE DAO til USD ble $ -0.0059032548177005.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på dHEDGE DAO til USD ble $ +0.0260979820.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på dHEDGE DAO til USD ble $ +0.0267204115.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på dHEDGE DAO til USD ble $ +0.06328055021843364.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0059032548177005-3.15%
30 dager$ +0.0260979820+14.41%
60 dager$ +0.0267204115+14.75%
90 dager$ +0.06328055021843364+53.68%

Hva er dHEDGE DAO (DHT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

dHEDGE DAO (DHT) Ressurs

Offisiell nettside

dHEDGE DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dHEDGE DAO (DHT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dHEDGE DAO (DHT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dHEDGE DAO.

Sjekk dHEDGE DAOprisprognosen nå!

DHT til lokale valutaer

dHEDGE DAO (DHT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dHEDGE DAO (DHT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DHT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om dHEDGE DAO (DHT)

Hvor mye er dHEDGE DAO (DHT) verdt i dag?
Live DHT prisen i USD er 0.18116 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DHT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DHT til USD er $ 0.18116. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dHEDGE DAO?
Markedsverdien for DHT er $ 9.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DHT?
Den sirkulerende forsyningen av DHT er 54.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDHT ?
DHT oppnådde en ATH-pris på 5.52 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DHT?
DHT så en ATL-pris på 0.056091 USD.
Hva er handelsvolumet til DHT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DHT er -- USD.
Vil DHT gå høyere i år?
DHT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DHT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:08:55 (UTC+8)

dHEDGE DAO (DHT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.