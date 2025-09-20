dHEDGE DAO (DHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.180803 24 timer lav $ 0.187405 24 timer høy All Time High $ 5.52 Laveste pris $ 0.056091 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -3.15% Prisendring (7D) -0.71%

dHEDGE DAO (DHT) sanntidsprisen er $0.18116. I løpet av de siste 24 timene har DHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.180803 og et toppnivå på $ 0.187405, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DHT er $ 5.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.056091.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DHT endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.15% over 24 timer og -0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dHEDGE DAO (DHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.85M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.11M Opplagsforsyning 54.37M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på dHEDGE DAO er $ 9.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DHT er 54.37M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.11M.