DFX Finance (DFX) Informasjon DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/ Offisiell nettside: https://dfx.finance/ Kjøp DFX nå!

DFX Finance (DFX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DFX Finance (DFX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 741.73K $ 741.73K $ 741.73K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 43.58M $ 43.58M $ 43.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M All-time high: $ 24.87 $ 24.87 $ 24.87 All-Time Low: $ 0.00102644 $ 0.00102644 $ 0.00102644 Nåværende pris: $ 0.01701918 $ 0.01701918 $ 0.01701918 Lær mer om DFX Finance (DFX) pris

DFX Finance (DFX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DFX Finance (DFX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DFX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DFX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFXs tokenomics, kan du utforske DFX tokenets livepris!

