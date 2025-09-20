DFX Finance (DFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01749854 24 timer lav $ 0.01844848 24 timer høy All Time High $ 24.87 Laveste pris $ 0.00102644 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -3.97% Prisendring (7D) -4.67%

DFX Finance (DFX) sanntidsprisen er $0.01754327. I løpet av de siste 24 timene har DFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01749854 og et toppnivå på $ 0.01844848, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFX er $ 24.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102644.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFX endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -3.97% over 24 timer og -4.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DFX Finance (DFX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 764.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.75M Opplagsforsyning 43.58M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DFX Finance er $ 764.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFX er 43.58M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.