dextoro (DTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dextoro (DTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dextoro (DTR) Informasjon The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone. $DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn. $DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it. Offisiell nettside: https://www.dextoro.com/ Teknisk dokument: https://www.dextoro.com/dtr Kjøp DTR nå!

dextoro (DTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dextoro (DTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 229.26K $ 229.26K $ 229.26K Total forsyning: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M Sirkulerende forsyning: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 229.26K $ 229.26K $ 229.26K All-time high: $ 0.00895442 $ 0.00895442 $ 0.00895442 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022969 $ 0.00022969 $ 0.00022969 Lær mer om dextoro (DTR) pris

dextoro (DTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dextoro (DTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTRs tokenomics, kan du utforske DTR tokenets livepris!

DTR prisforutsigelse Vil du vite hvor DTR kan være på vei? Vår DTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!