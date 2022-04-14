dextoro (DTR) tokenomics

dextoro (DTR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i dextoro (DTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

dextoro (DTR) Informasjon

The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone.

$DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn.

$DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it.

Offisiell nettside:
https://www.dextoro.com/
Teknisk dokument:
https://www.dextoro.com/dtr

dextoro (DTR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dextoro (DTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 229.26K
$ 229.26K
Total forsyning:
$ 998.12M
$ 998.12M
Sirkulerende forsyning:
$ 998.12M
$ 998.12M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 229.26K
$ 229.26K
All-time high:
$ 0.00895442
$ 0.00895442
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00022969
$ 0.00022969

dextoro (DTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak dextoro (DTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DTR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DTRs tokenomics, kan du utforske DTR tokenets livepris!

DTR prisforutsigelse

Vil du vite hvor DTR kan være på vei? Vår DTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.