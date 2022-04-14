DEXTER (DEXTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DEXTER (DEXTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DEXTER (DEXTER) Informasjon Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up. Offisiell nettside: https://dextersolanacto.org/ Kjøp DEXTER nå!

DEXTER (DEXTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DEXTER (DEXTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K Total forsyning: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Sirkulerende forsyning: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K All-time high: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 All-Time Low: $ 0.00000694 $ 0.00000694 $ 0.00000694 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DEXTER (DEXTER) pris

DEXTER (DEXTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEXTER (DEXTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEXTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEXTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEXTERs tokenomics, kan du utforske DEXTER tokenets livepris!

